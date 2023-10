Marathon in Graz: Ältester Läufer startet mit 91

Auch am Samstag gibt es bereits einige Bewerbe, darunter erstmals auch einen Inklusionslauf: Beim Familienlauf und beim Cityrun sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Rollstühlen oder Handbikes dabei – gemeinsam mit allen, die laufen oder gehen können.

Für Graz sind Veranstaltungen wie ein Marathon auch wirtschaftlich bedeutend: Die Wertschöpfung allein aus dem Rennwochenende beträgt rund sechs Millionen Euro.

Erst Museum, dann Laufstrecke?

Aber ein Rennwochenende kommt in Graz selten allein: War es im Vorjahr die Bundespräsidentenwahl, die am 9. Oktober zeitgleich mit dem Marathon stattfand, ist es heuer am Veranstaltungssamstag die "Lange Nacht der Museen": Von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, ein Uhr früh, sperren machen zahlreiche Museen die Nacht zum Tag, was ebenfalls für Trubel in der Stadt sorgen wird.

Ab sieben Uhr früh regieren dann aber am Sonntag die Lauffans, ab da sind die betroffenen Straßen für den Kfz-Verkehr gesperrt. Für die öffentlichen Verkehrsmittel gibt es Umleitungen. Die Meteorologen versprühen jedenfalls Optimismus, was das Wetter betrifft: Nach einem kühlen Morgen sind durch Föhn 25 bis 27 Grad an Tageshöchsttemperaturen möglich.