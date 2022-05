Graz geht in die Tiefe: Ein Tunnel für die S-Bahn

"U-Bahn, S-Bahn - was ist besser? Im Grunde ist das eine Gefühlsangelegenheit", sinniert die Grazer Vizebürgermeisterin Judth Schwentner (Grüne). "Wir wissen, jede Bürgerin und jeder Bürger ist ein Verkehrsexpterte."

Die offiziellen Experten, die ein Jahr lang mögliche Varianten für den Öffi-Ausbau in der steirischen Landeshauptstadt untersuchten, kommen jedoch in ihrem 300 Seiten starken Bericht zu keinem klaren Ergebnis zwischen U-Bahn, Straßenbahnausbau und S-Bahn-Tunnels in zwei Längenvarianten. "Eine eindeutige Reihung der Konzepte ist nicht möglich", erläutert Stadtbaudirektor Bertram Werle. Jedes habe seine Vor- und Nachteile.