Grazer Budget 2024: Der Schuldenberg wächst, aber "keine Pleite"

"Wir sind nicht Seefeld", merkt Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) an, als Journalisten wegen des Schuldenstands der Stadt Graz nach bohren. Und Graz will auch nicht Seefeld werden: Die Tiroler Gemeinde ist wegen der Nordischen Ski-WM so sehr in die Miesen geraten, dass nun sogar Neuwahlen folgen.

➤ Mehr lesen: Nordische Ski-WM kommt Seefeld teuer zu stehen

Graz hat aber ebenfalls einen immensen Schuldenstand. Für 1. Jänner 2024 berechnet werden es 1,63 Milliarden Euro sein, ein Jahr darauf dann schon 1,78 Milliarden Euro. Übernommen hat die Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ bei einem Schuldenstand von 1,59 Milliarden Euro.

Weshalb der Rechnungshof Alarm schlug

Im heurigen Frühjahr gab es überdies Warnungen des Stadtrechnungshofes: Es sei mit der Liquidität der zweitgrößten Stadt Österreichs gar nicht gut bestellt, gar das Wort „Pleite“ zirkulierte. "Die Titulierung ist von anderen gekommen, nicht von uns", kommentiert Kahr am Donnerstag bei der Präsentation des Voranschlages für 2024.