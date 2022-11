Teureres Parken, höhere Gebühren: Wie die Stadt Graz gegensteuert

Ab 2024 noch schwieriger

Eber begründete die Problematik mit Inflation und Konjunktur: Im April sei die Inflationsrate bei 7,2 Prozent gelegen, die Experten schätzen, sie würde bis Jahresende auf vier Prozent sinken. "Tatsächlich sind wir bei einer zweistelligen Inflationsrate", merkte Eber an.

Die Konjukturprognose sei im März von einem Wirtschaftswachstum von zwei Prozent für 2023 ausgegangen, jetzt habe sie sich auf 0,2 bis 0,3 Prozent verschlechtert. Ab 2024 würde die Situation noch schwieriger, befürchtete Eber.

Lösung gesucht

Die am Freitag vorgestellten Lösungssschritte lassen sich in kurzfristige und mittelfristige Maßnahmen unterteilen.

Gebühren: 2023 werden die Grazer doch wieder mehr für Kanal und Wasser mehr bezahlen müssen. Prinzipiell ist diese Erhöhung automatisch an die Inflation gekoppelt, doch für 2022 ließ man sie ausfallen, dafür war ein Gemeinderatsbeschluss nötig. Das war eine Bringschuld der KPÖ, die dies im Wahlkampf 2021 versprach. Dem Budget fehlten dadurch drei Millionen Euro an Einnahmen allein für 2022.

Parkgebühren: Ebenfalls im Lauf den kommenden Jahres werden die Autofahrer mehr für Parklätze in der Stadt zahlen müssen, die Parkraumbewirtschaftung wird ausgeweitet, die Tarife sollen erhöht werden. "Das ist in der Koalition besprochen worden", merkte Stadtchefin Kahr an.

Personal: Rund 4.000 Beschäftigte gibt es im Magistrat Graz, denen die Stadt üblicherweise die gleiche Lohnerhöhung zukommen lässt wie den Bediensteten im Bund. Spekulationen, wonach die Bediensteten weniger Gehaltserhöhung bekommen würden als die Kollegen anderer Gebietskörperschaften, seien falsch, ließ Eber wissen. "Wir haben vor, den Beschluss des Bundes zu übernehmen." Der Widerstand der Personalvertretung wäre sonst auch gewiss gewesen.

Strukturreform angekündigt

Mittelfristig würde "in den operativen Budgets der Abteilungen geschaut, was zu optimieren ist", kündigte Finanzdirektor Stefan Tschikof an. Dazu gehöre die "Strukturreform für Magistrat und Beteiligungen" plus "Aufgabenkritik". Auch die Investitionen stünden "auf dem Prüfstand". Diese Maßnahmen sollen bis Jänner ausgearbeitet sein und im März in den Gemeinderat eingebracht werden.

Da könnten dann schmerzlichere Einschnitte folgen, etwa die Ausdünnung des Taktes der öffentlichen Verkehrsmittel an Tagesrandzeiten. "Nicht ist außer obligo", meinte Kahr. Aber es sei völlig unseriös, heute etwas dazu zu sagen, zumal dies in das Aufgabenfeld der - ausgegliederten - Holding Graz falle.