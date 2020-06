Rauchsäule über Graz nach Explosion im Möbelhaus

Ein Knall, dann eine Erschütterung und kurz darauf pechschwarzer Rauch, der meterhoch in die Luft stieg: Im Grazer Bahnhofsviertel kam es Mittwochmittag zu einer gewaltigen Explosion. Auf dem Dach des Möbelhauses Leiner gingen bei Umbauarbeiten Flüssiggasflaschen hoch.

Der gefährliche Zwischenfall passierte auf dem Dach des Hauses 1 des Geschäfts in der Traungauerstraße. Vier Bauarbeiter hatten unwahrscheinliches Glück: Sie schafften es, über ein Gerüst nach unten zu klettern, nachdem die erste Gasflasche hochgegangen war und das Dämmmaterial am Dach Feuer gefangen hatte. Einer soll sogar gesprungen sein. Keiner von ihnen wurde verletzt. Auch ein Kranführer soll mehrere Meter in die Tiefe gesprungen sein, er wurde ebenfalls nicht verletzt. Insgesamt sind vier Flaschen explodiert.