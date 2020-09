Graz: 16-Jähriger schießt nach Streit in die Luft

Wegen eines Streits u.a. wegen des Tempos eines Pkw hat ein 16-Jähriger bei Graz seine Kontrahentin (30) mit einem Schuss in die Luft bedroht. Der Bursch - er flüchtete als Beifahrer in dem Auto - wurde ausgeforscht, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Der Freund der Frau wiederum sah den Pkw-Lenker (17) am Mittwochvormittag und geriet mit ihm in Streit. Alle wurden angezeigt.

Die Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung hatte am Montagabend gegen 21.00 Uhr die Kreuzung Römerstraße - Bahnhofstraße in Kalsdorf überquert, als sich ein Pkw näherte. Die 30-Jährige fühlte sich von dem Auto gefährdet und lief auf die andere Straßenseite, verlor dabei aber ihre Zigarette.

Mit Gaspistole in die Luft geschossen

Daraufhin hielt das Fahrzeug an und der 16-jährige Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Graz-Umgebung, stieg aus. Die beiden gerieten wegen der Fahrgeschwindigkeit bzw. der Zigarette in Streit.

In der Folge holte der Bursch eine Gaspistole aus dem Wagen und schoss in die Luft. Dann stieg er wieder ein, der Pkw fuhr davon. Die Frau konnte sich das Kennzeichen merken, bei einer Fahndung wurde das Fahrzeug beim Bahnhof von der Polizei entdeckt. Der 16-Jährige gab alles zu, er wurde angezeigt.

Weiterer Streit

Damit war die Geschichte aber noch nicht zu Ende: Der 48-jährige Lebensgefährte der Frau sah am Mittwochvormittag in Kalsdorf den abgestellten Pkw, in dem der 16-Jährige als Beifahrer unterwegs gewesen war.

Er stellte den mutmaßlichen Autolenker (17) zur Rede. Dabei kam es zu einem Streit, der Ältere schlug dem 17-Jährigen gegen die Schulter. Nach Abschluss der Erhebungen werden alle vier angezeigt, wie die Polizeiinspektion Kalsdorf mitteilte.