Grandioses Standardwerk über die heimischen Pilze

16 Kapitel für Fortgeschrittene

So umfasst das Buch 2.400 Fotos und mehr als 200 „wissenschaftliche Zeichnungen“. Der Fokus liegt auf Pilzen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Der hohe Anspruch der Autoren ist es, „mit diesem Übersichtswerk die Kenntnisse der geneigten Pilzsammler zu vergrößern“ und „aus Anfängern fortgeschrittene Pilzkundler“ zu machen.

Tatsächlich richtet sich das Buch aber an Pilzsammler mit „fortgeschrittenem Interesse“ an Pilzen. Dass ganze zwölf Jahre an diesem Buch gearbeitet wurde, verwundert bei diesem Umfang nicht.

Ausgangsbasis war Rudolf Winklers Buch „2.000 Pilze bestimmen“ aus dem Jahr 1996.

Beide Autoren sind in der Ausbildung von Pilzkontrolleuren tätig. Das Buch ist in 16 Kapitel bzw. 104 Unterkapitel bzw. Pilzgattungen untergliedert. Jedes Kapital beginnt mit einem Foto der typischen Art und einer Beschreibung der entsprechenden Pilz-Familie. Dann folgen eine makroskopische Beschreibung und Angaben zum Vorkommen. Speisepilze sind mit einem Gabel-Messer-Symbol, giftige Pilze mit einem Totenkopf, tödliche Pilze mit zwei Totenköpfen gekennzeichnet. Mit diesem Buch lassen sich Pilze, besser gesagt ihre oberirdischen Fruchtkörper, systematisch in drei bis vier Schritten bestimmen.