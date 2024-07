Österreichs erstes Gorillababy: Primat mit Starpotenzial

In Herrscherhäusern galten exotische Tiere als Trophäen. Auch Kaiser Franz I. und Maria Theresia hielten allerlei Tiere in der Menagerie im Schlosspark. Daraus wurde 1752 der Tiergarten Schönbrunn – der älteste Zoo der Welt. 1770 zog der erste Elefant im Tiergarten Schönbrunn in Wien ein.

Lange Zeit war das Betrachten der Tiere der Oberschicht vorbehalten. 1778 öffnete Schönbrunn seine Pforten für das Volk, wenn auch nur an Sonntagen. Ab Ende des 19. Jahrhunderts strömten die Massen in die Zoos. Die Tiere wurden meist in kleinen Gitterkäfigen gehalten.

Erster Gorilla in Österreich war ein aus Südkamerun stammendes Jungtier. Das Männchen wurde auf den Namen „August“ getauft. 1952 kam der Primat in den Tiergarten Schönbrunn. Somit waren dort zum ersten Mal drei Arten von großen Menschenaffen vertreten – Schimpansen, Orang-Utans und Gorillas.