Keine Tiernamen mehr: Warum Tiergarten Schönbrunn Strategie ändert

Der Tiergarten Schönbrunn vollzieht unter dem Direktor Stephan Hering-Hagenbeck offenbar eine Strategieumkehr: Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, werden den Tieren für die Öffentlichkeit keine Namen mehr gegeben. "Für den deutschsprachigen Raum gehen wir hier bewusst einen neuen Weg", sagte der Direktor. Der Zoo übernehme damit "eine Vorreiterrolle". Stattdessen soll der Schutz ganzer Populationen in den Mittelpunkt rücken.

"Vermenschlichung des Wildtiers"

Für den gebürtigen Deutschen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten die Außenwirkung in der Arbeit in zoologischen Gärten stark verändert: "Lange Zeit stand die Zurschaustellung eines einzelnen Individuums im Vordergrund.