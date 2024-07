Erstes Gorillababy im Zoo Schmiding: Schwerer Start ins Leben

Denn die Gorillamutter Kibibi war durch die Geburt so geschwächt, dass sie nach einigen Stunden die Betreuung des Babys aufgab und es schreiend neben sich liegen ließ.

Laut dem Zoo Schmiding ist es des erste jemals in Österreich geborene Gorillababy, das den Mitarbeiterinnnen und Mitarbeitern "eine riesige Freude" bereite, aber "einen schwierigem Start ins Leben" habe.

Das Schmidinger Zooteam griff ein und übernahm vorübergehend die Betreuung des Kleinen. Als sich Mutter Kibibi erholt hatte konnte ihr das Baby erfolgreich zurückgegeben werde. Mama und Baby sind nun wieder vereint.

Die Geburt schien normal verlaufen zu sein, schildert der Zoo in einer Aussendung: "Ein kräftig wirkendes Gorillababy klammerte sich an seine Mutter und blickte mit großen neugierigen Augen in die Umgebung."

Papa gab mit "Imponierhaltung" starken Beschützer

Mutter Kibi wirkte von der Geburt sichtlich erschöpft, aber war bemüht, sich liebevoll um den Kleinen zu kümmern. Vater Awembe gab in voller "Imponierhaltung" den starken Beschützer, "Tante" Milele beobachtete aus einiger Distanz.