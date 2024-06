Vom Aussterben bedrohter Vari hat Nachwuchs im Zoo Schmiding

Die Vari-Familie kümmere sich sorgsam um den Nachwuchs. Schwarz-weiße Varis zählen zu den Lemuren und sind in ihrer Heimat, der Insel Madagaskar, vom Aussterben bedroht.

„Die ersten Wochen verbrachte das Jungtier geschützt in der Wurfbox, denn Varibabys sind in den ersten Lebenswochen völlig unselbständig, fast so wie Menschenbabys. Sie können sich noch nicht einmal alleine an der Mutter festkrallen“, weiß die Tierpflegerin, „doch der jüngste Familienzuwachs lernt schnell und zeigt sich mittlerweile schon ausgesprochen aktiv."