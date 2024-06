Einzigartige Tiersprache: Elefanten geben einander Namen

Nur Elefanten vergeben individuelle Namen

„Tiere können in der Regel lernen, auf Namen zu hören“, sagt Angela Stöger, Kognitionsbiologin an der Uni Wien. So fühlen sich trainierte Hunde von bestimmten Tonierungen angesprochen, Papageien ahmen einen für den Artgenossen charakteristischen Laut nach und Delfine kopieren das für den anderen Tümmler typische Pfeifen. Elefanten allerdings leisten mehr. Sie belegen Artgenossen mit einer eigenen lautmalerischen Signatur.

„Die aktuellen Ergebnisse überraschen nicht wirklich“, sagt die renommierte Bioakustikerin, die sich schon mit den Geräuschen von Palmkakadus über Geparden bis Zwergguramis beschäftigt hat. Denn Elefanten seien intelligent, kommunikativ und kreativ beim Laute-Kreieren.