Goldschakal offenbar auf Tauernautobahn überfahren

Dabei gibt offenbar nicht nur der Wolf in Kärnten sein Comeback. Immer wieder wird von Rissen durch Goldschakale, wie der Wolf ein sogenannter großer Beutegreifer, berichtet. Am Montag soll einer dieser Goldschakale auf der A10 überfahren worden sein. Ob es sich bei dem Kadaver wirklich um einen Goldschakal handelt, wird zur Zeit geprüft. Der Nachweis von Goldschakalen ist relativ schwer. Einzelsichtungen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Vor allem im Grenzgebiet Burgenland-Ungarn, Niederösterreich-Burgenland-Slowakei und in der Südsteiermark ist das Tier auf dem Vormarsch.

Schwierige Jagd auf den Wolf

Doch zurück zum Wolf: Laut neuer Kärntner Wolfsverordnung, dürfen Risikowölfe, also Tiere, die sich mehrmals dem Siedlungsgebiet nähern, nach zwei erfolgreichen Vergrämungsversuchen, zum Abschuss freigegeben werden. Als erster Vergrämungsversuch gelten optische bzw. akustische Signale, wie etwa lautes Rufen. Als zweiter Vergrämungsversuch die Abgabe eines Warnschusses durch einen Jäger. Ist beides dokumentiert und gemeldet, darf ein Jäger, mit Erlaubnis des Landes, den Wolf erschießen.

90 Jäger und ein bis zwei Wölfe

Einzig: Der Wolf in Stall lässt sich nicht erschießen. „Unsere Jäger haben sich schon gemeinsam auf die Lauer gelegt, aber bisher vergebens“, erzählt Stalls Bürgermeister, Peter Ebner (SPÖ). Die rund 90 Jäger in der Gemeinde hoffen nun auf einen Anblick des Tiers beim nächsten Vollmond. Doch der ist erst am 16. Mai. Fünf Tage nach Verstreichen der Frist.