Gleichgewicht verloren: Dachdecker stürzte in Hallein sechs Meter ab

In Hallein (Tennengau) ist am Freitagvormittag ein Dachdecker rund sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Der 52-Jährige war ohne Sicherung mit einer Blende auf eine Schiebeleiter gestiegen und hatte dabei das Gleichgewicht verloren. Wie die Polizei berichtete, versuchte er sich noch vergeblich an der Dachrinne festzuhalten. Der Mann fiel auf den darunter stehenden Tisch, der dabei zerbrach, und kam auf dem Boden zu liegen.

Der Hausbesitzer hörte den Lärm, fand den Verletzten und verständigte die Rettung. Der Dachecker wurde vom Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.

Ebenfalls am Freitagvormittag hat sich auch auf einer Baustelle in Seekirchen (Flachgau) ein Arbeitsunfall ereignet. Beim Errichten einer Hausmauer stürzte eine rund drei Meter hohe Schalung um und traf drei Arbeiter aus Bosnien im Alter von 30, 54 und 58 Jahren. Alle drei wurden von der Rettung ebenfalls ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht. Außerdem wurde das Arbeitsinspektorat eingeschaltet.