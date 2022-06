Lenker fuhr in Baden absichtlich in Gegenverkehr: Drei Personen verletzt

Ein Pkw-Lenker ist Donnerstagabend in Baden laut Polizei absichtlich in ein entgegenkommendes Auto gefahren. Anschlie√üend stieg der psychisch beeintr√§chtigte Mann, der Drogen konsumiert hatte, aus und attackierte die beiden Insassen, bevor er zu Fu√ü fl√ľchtete. Der 25-J√§hrige und die 21-J√§hrige wurden mit Blessuren in das Landesklinikum Baden transportiert. Der ebenfalls verletzte 23-j√§hrige Unfallverursacher wurde laut Aussendung von Freitag in die Psychiatrie gebracht.

Eine Streife konnte den 23-J√§hrigen in der N√§he des Unfallorts auf dem Erzherzog Wilhelm-Ring anhalten. Eine amts√§rztliche Untersuchung ergab eine Beeintr√§chtigung durch mehrere Suchtgifte, √úberm√ľdung und Medikamente. Dem jungen Mann wurde der F√ľhrerschein abgenommen, zudem wird er wegen K√∂rperverletzung bzw. absichtlich schwerer K√∂rperverletzung angezeigt, teilte die Stadtpolizei Baden mit.