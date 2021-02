Glatteis und dichter Frühverkehr auf Österreichs Straßen

Es kommt zu Verkehrsbehinderungen

Wetterbedingungen und starker Frühverkehr in den Städten sorgen für Verkehrsbehinderungen. Planen Sie für Ihre Fahrten ein wenig mehr zeit ein.

Auf der Pyhrnautobahn in Oberösterreich Richtung Slowenien gibt es zwischen St. Pankraz und Windischgarsten eine Sperre. Ein Rettungswagen ist umgekippt. Zehn Minuten länger braucht man in Niederösterreich Richtung Wien auf der A2 ab Traiskirchen, auf der A3 ab Ebreichsdorf auf der A4 ab dem Flughafen und auf der B4 ab Deutsch-Wagram.

Die Fahrbahnen in Niederösterreich sind überwiegend salznass bis matschig. Vor allem im Raum Gaming, St. Peter in der Au und Haag kommt es abschnittsweise zu Glättebildung. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind im Gange. In höheren Lagen gibt es Schneefahrbahnen - auf der B20, der B23, der L138, der L5217 und der L72 müssen Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen Schneeketten anlegen.

Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen müssen auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze Schneeketten anlegen. Aufgrund von Hochwasser gesperrt ist der Grenzübergang in die Slowakei auf der L 3016 bei Angern an der March. Sperren gibt es auf der L 1142 in Obergrabern sowie auf der L 1012 zwischen Immendorf und Untermarkersdorf/Hadres infolge von Baumbruch.