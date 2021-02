Wettervorschau: Die Kälte weicht dem Frühling

Am Wochenende im Bergland frühlingshaft

Am Donnerstag kommt es unter Zwischenhocheinfluss zu einer Wetterberuhigung. Es bleibt trocken und zeitweise scheint die Sonne, im Donauraum und im östlichen Flachland hält sich aber teils zäher Hochnebel. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 5 und 10 Grad. Am Freitag erreicht nochmals ein Tiefausläufer den Alpenraum, dabei kann es in der Früh inneralpin und im Süden durch gefrierenden Regen glatt werden.

Zum Wochenende hin baut sich über Mitteleuropa ein mächtiges Hoch auf, das vor allem in der Höhe sehr milde Luft heranbringt. So werden in 2000 m am Sonntag bis zu +8 Grad erreicht. Im Bergland setzt sich also der Vorfrühling durch, im Flachland könnte aber hartnäckiger Nebel zum Spielverderber werden. Für genaue Details ist es aber noch zu früh.