Géza Molnár will mit Portion „Hausverstand“ in Landtag

„Nicht links, nicht rechts, vernünftig“! Mit diesen Worten hatte Géza Molnár seine Bewegung politisch verortet, als er vor dem Sommer erstmals sein Antreten bei der Landtagswahl avisiert hat.

Der Name der Liste, an deren Spitze der 40-jährige Ex-Blaue am 19. Jänner 2025 den Einzug in den Landtag schaffen will, folgt der damaligen Ansage: Sie heißt schlicht „Hausverstand“, berichtete der Ex-FPÖ-Klubobmann am Freitag in Eisenstadt.