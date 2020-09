Gewalt gegen Polizisten nimmt stark zu

Ob es Aufrufe zu verstärkter Gewalt gegen Polizisten gibt, beantwortet Nehammer so: „Ja. Es handelt sich dabei um Hooligan-bzw. Fangruppierungen von in-und ausländischen Fußballvereinen, um Personen, welche in rechtsextremen Kreisen im Zuge der Covid-19-Pandemie zur bewussten Kontamination von Exekutivbediensteten mit dem Virus durch erkrankte Aktivisten aufriefen, sowie um Mitglieder der gewaltbereiten autonom-anarchistischen Szene. Im Internet wird entweder offen oder in anonymisierter Form zu Gewalt gegen die Polizei aufgerufen.“ Doch nicht nur im virtuellen Raum werde gegen die Exekutive mobil gemacht. „Hooligans rufen immer wieder auch während Veranstaltungen zu Gewalt gegen die Exekutive auf, bzw. werden polizeifeindliche Transparente gezeigt.“