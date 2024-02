Geschichten aus dem Frauengefängnis: „Alles Schlechte bleibt hier“

9.263 Personen befanden sich mit Stichtag 1. Februar 2024 in Österreich in Haft. Der Frauenanteil beträgt 6,83 Prozent – oder in absoluten Zahlen: 633.

Badoras Gesprächspartnerinnen schildern die herrschenden Hierarchien. Die Probleme, die entstehen, wenn mehrere Menschen den Großteil des Tages gemeinsam auf engstem Raum verbringen müssen. Aber auch die Ängste und Probleme, mit denen die Frauen konfrontiert sind, wenn sie wieder in die Freiheit entlassen werden. Sie erzählen vom Stigma, das sie begleitet. Von Menschen, die sich abwenden. Und davon, zu realisieren, was man jemandem angetan hat. Und von der Hoffnung: „Alles Schlechte bleibt hier (gemeint in der Justizanstalt, Anm.). Ich möchte mich auf das, was kommt, noch freuen dürfen.“