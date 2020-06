Geschasster Rektor ist wieder im Rennen um PHT

Nun startet Märk offenbar einen neuen Anlauf. Laut ORF Tirol hat er sich im Zuge der Neuausschreibung des Rektor-Postens beworben und wird sich am Montag mit vier weiteren verbliebenen Kandidaten einem öffentlichen Hearing stellen. Hochschul- und Landesschulrat hatten sich in der seinerzeitigen Auseinandersetzung mit der Ministerin hinter Märk gestellt. Der hatte sich noch vor Amtsantritt für die langfristige Integration der Lehrerausbildung in die Universitäten ausgesprochen. Schmied entzog Märk daraufhin das Vertrauen und ließ in abberufen. Der eigentlich drittgereihte Juranek kam zum Zug.

Nun könnte sich eine spaßhafte Ansage von Märk bewahrheiten. "Wenn der politische Wille da wäre, könnte ich noch Rektor werden. Aber dazu müsste man den jetzigen abberufen", sagte der ehemalige HTL-Direktor vor fast genau einem Jahr in einem KURIER-Interview. Dabei ging es um den zwischen ihm und dem Ministerium rund um die Abberufung entbrannten Rechtsstreit, der nun ebenfalls gütlich enden könnte.