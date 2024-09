Anwalt Peter Zöchbauer , der Zeller vertritt, bezeichnet Mankers Aussagen als „herabsetzende Unwahrheiten“. „Und dieses Verhalten von Manker setzt sich fort“, sagt Zöchbauer und weitet die Privatanklage noch einmal aus. Manker hatte im KURIER von einem angeblichen Subventionsbetrug gesprochen. Eine Aussage, die man nicht auf sich sitzen lassen will.

Manker wiederum beklagt, schikaniert worden zu sein. So habe er die Requisiten bei Minusgraden aufbauen müssen, weil Zeller die Heizung abgedreht habe. Als Beweis legt Manker, der Anwalt, Wetterdaten und Schneefotos vor. „Man wollte uns piesacken.“

„Eine Schande“

Zu Wort kommen an diesem mittlerweile dritten Verhandlungstag in der Sache erstmals auch Zeugen. Darunter die künstlerische Leiterin des Südbahnhotels. „Weil sich ein einzelner Mann über jeden vertraglich ausgemachten Punkt hinwegsetzt, sitzen wir hier. Es ist eine Schande, dass wir alle so viel Zeit hier verschwenden“, wird sie emotional. „Wir hätten noch zehn Jahre vor vollem Haus spielen können.“

Es entwickelt sich ein Wortgefecht mit Manker. „Du bist mir nachgelaufen wie ein Hund!“, sagt die Zeugin. Da bremst der Richter ein. „Wollen wir das morgen alles in den Medien lesen?“

Die Verhandlung wird am 15. November fortgesetzt.