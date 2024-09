Theaterverlag von "Alma" beendet Zusammenarbeit mit Manker

Paulus Manker wird es schwer haben, seine erfolgreiche Inszenierung von "Alma - A Show Biz ans Ende" künftig auf die Bühne zu bringen. Denn der Litag Theaterverlag München als Rechteinhaber des gleichnamigen Dramas, das der israelische Dramatiker Joshua Sobol 1996 veröffentlicht hat, will mit dem streitbaren Regisseur nicht mehr kooperieren. "Wir schließen eine weitere Zusammenarbeit komplett aus", sagte Anatol Preissler, stellvertretender Verlagsgeschäftsführer, der APA.

Der Grund für die Entscheidung sind finanzielle Streitigkeiten. Denn laut Preissler hat Manker für die "Alma"-Aufführungen im Südbahnhotel am Semmering im Vorjahr keine Tantiemen bezahlt. "Er hat das unlizenziert gespielt", beklagte der Vize-Geschäftsführer. "Seither streiten wir via Anwälte über Zuschauerzahlen und Ticketeinnahmen", so Preissler. Dabei geht es um 49.351,19 Euro - "und das ist noch tief angesetzt", versicherte der Vize-Geschäftsführer. Der Kontakt zu Manker sei inzwischen "eingefroren": "Er meldet sich nicht, es gibt von ihm auch kein Angebot."