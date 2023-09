Gericht gibt jungem Steirer recht: KAGES muss Therapie bezahlen

Georg gewann zwei Mal – den gesundheitlichen Kampf um sein Leben und den rechtlichen gegen die steirische Spitalsholding: Die Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) weigerte sich lange, den jungen Steirer wegen seiner schweren genetischen Erkrankung zu behandeln. Die Therapie in Graz musste seine Rechtsanwältin Karin Prutsch-Lang erst mit Klagen und Gerichtsurteilen durchsetzen.

Nun steht auch fest, dass die KAGES zahlen muss, 210.000 Euro plus Zinsen. So viel kostete die Therapie mit Spinraza, die Georgs Eltern 2019 bis 2021 auch mithilfe von Spenden im Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz als Privatzahler durchführen ließen. Als die KAGES 2021 verpflichtet wurde, Georgs Therapie zu übernehmen, klagte Claudia Polic diese Summe im Namen ihres damals minderjährigen Sohnes Georg ein – und scheiterte am Erstgericht und in zweiter Instanz.

Zustand gefährdet

Der Oberste Gerichtshof gab der Familie nun aber Recht: Die KAGES sei verpflichtet, die Kosten zu tragen, heißt es im eben veröffentlichten Erkenntnis 2 Ob 125/23f vom 25. Juli: Im vorliegenden Fall liegt das rechtswidrige und schuldhafte Verhalten der Beklagten (die KAGES, Anm.) darin, dass sie eine medizinisch gebotene Behandlung des Klägers (Georg, Anm.) unterlassen hat, was dessen ohnehin sehr fragilen Gesundheitszustand gefährdete, hält der Richtersenat fest.

