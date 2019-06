Gemeinden wünschen sich wohnortnahe Gesundheitsversorgung

"In Deutschland haben in den vergangenen Jahren Finanzinvestoren, zum Beispiel die Eigentümer der Kaffeerösterei Jacobs in großem Stil Zahnarztpraxen aufgekauft. Sie bauen dann große Kliniken – dort, wo es sich wirtschaftlich lohnt, in Ballungszentren und in den Großstädten. Das ist Zahnmedizin unter rein marktwirtschaftlichem Ansatz, nur der Profit zählt, nicht mehr die Menschen und ihre Gesundheit. Das wollen wir in Österreich nicht.“

„Wir wollen, dass es in Österreich weiterhin überall – in der Stadt und auch am Land – Versorgung der Menschen durch Ärzte, Zahnärzte, Apotheken gibt. Dass zum Wohle der Patienten gearbeitet wird und nicht in wirtschaftlicher Abhängigkeit von Großinvestoren.“ so Horejs weiter.