Gemeindebundpräsident: "Datenschutz vor Gesundheit ist ein Skandal"

Die Massentestungen sind ja nicht das einzige, das die Gemeinden jetzt trifft. Für die Schulen sollen Ersatzräume gesucht werden, damit im Unterricht der Babyelefant eingehalten werden kann. Da gibt es jetzt von manchen schulbehördliche Bedenken.

Manche wollen es halt kompliziert machen. Wir sind Praktiker auf der lokalen Ebene. Aus meiner Sicht muss das freiwillig sein, wir sind de facto nicht zuständig. Der Bund muss die Schulorganisation lösen. Wenn zusätzliche Räume sinnvoll sind, damit Schule in der Covid-Krise besser funktionieren kann, was Eltern dringend brauchen, dann denken wir darüber nach, ob wir helfen und Festsäle, Sitzungssäle etc. zur Verfügung stellen können. Dann verstehe ich aber die Welt nicht, wenn wir dazu beitragen können, dass die Schule wieder Schule ist, plötzlich behördliche Bedenken auftauchen. Diese muss die Schulorganisation lösen und nicht die Gemeinden. Wir werden natürlich Räumlichkeiten bei Bedarf zur Verfügung stellen. Das juristische Hin und Her steht mir schon bis da oben.

Auf viele Wünsche der Gemeinden ist in der Krise eingegangen worden. Eine Forderung wurde nicht erfüllt, dass auch Bürgermeister erfahren, wer in ihrer Gemeinde mit Corona infiziert ist.

Dass ich Datenschutz vor Gesundheit stelle, das ist ein Skandal. Dieser Beschluss im Parlament ist einfach ein Skandal. Wenn man sich nur anschaut, mit welchen Hilfskrücken jetzt manche eingeladen werden müssen, beim Contact Tracing mitzuhelfen. Wir sind vor Ort, wir kennen die Menschen, die Netzwerke, wissen teilweise auch über die sozialen Medien, wer erkrankt ist. Wir sind Gesundheitsbehörde und im Parlament tut man so, als könnten die Bürgermeister nicht mit den Daten umgehen. Da wird in der Wiener Blase etwas kompliziert diskutiert und in die Länder hinausgetragen, was auf lokaler Ebene völlig unkompliziert abläuft.