Gemeinden wollen die Raser bremsen

Einen ersten Anlauf hatte der Gemeindebund bereits im Jahr 2015 unternommen. Da wollte man vom Verkehrsministerium, dass die Radarüberwachung im Ortsgebiet in die Hände der Gemeinden gelangt. Dafür lag bereits ein Gesetzesentwurf auf dem Tisch. Die Resonanz sei damals sogar positiv gewesen, umgesetzt wurde vom Ministerium allerdings nichts, heißt es aus dem Gemeindebund. Jetzt soll im Vorfeld eines Treffens der Verkehrslandesräte ein neuerlicher Versuch unternommen werden.

Derzeit ist es nur Kommunen mit einem eigenen Gemeindewachkörper erlaubt, gezielte Radarüberwachungen durchzuführen. Dieses Recht wollen nun alle Gemeinden, wie eine Umfrage unter 176 Bürgermeistern ergeben hat. 91 Prozent der Befragten hatten in diesem Zusammenhang berichtet, dass in der Bevölkerung die Beschwerden über Raser ständig mehr werden. Gleichzeitig sei die Polizei mit den „punktuellen Geschwindigkeitsmessungen“ überlastet.

Aber genau das wäre der Wunsch der Kommunen: Vor Schulen und Kindergärten, in Seitenstraßen, auf Raserstrecken selbst aktiv zu werden. Das würde auch mehr Geld in die Gemeindekassen spülen, das sei aber nicht der eigentliche Grund. Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl, Bürgermeister im niederösterreichischen Grafenwörth: „Alle Maßnahmen zur Temporeduktionen oder Vorschläge zu höheren Strafen nützen nichts, wenn im Ortsgebiet bei Gefahrenstellen wie vor Schulen oder Kindergärten, etwa aus Personalmangel bei der Exekutive, nicht kontrolliert werden kann. Klar ist für uns: Gemeinden wissen am besten Bescheid, wo Gefahrenquellen sind, die nicht durch verkehrsberuhigende Maßnahmen zu beseitigen sind.“