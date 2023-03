Geldforderung nach Autounfall - Polizei vermutet Betrugsversuch

Eine 18-jährige Kärntnerin könnte laut Polizei beinahe Opfer einer neuen Betrugsmasche geworden sein. Am Samstag wurde sie in Friesach (Bezirk St. Veit an der Glan) in einen leichten Autounfall verwickelt, der andere Lenker forderte in der Folge Geld von ihr für Schäden, die nicht von dem leichten Zusammenprall stammen konnten. Die Frau wurde misstrauisch und meldete den Vorfall. Die Ermittler vermuten, es könnte weitere Opfer geben.