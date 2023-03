Oberösterreich: Kind von Hund ins Gesicht gebissen

Ein Elfjähriger ist am Samstag in Oberösterreich von einem ihm seit Längerem bekannten Hund ins Gesicht gebissen worden. Der Bub war gegen 15 Uhr in Windhaag bei Perg mit seiner Großmutter zu Besuch im Garten eines befreundeten 43-Jährigen.

Als sich dessen Hund offenbar vom Kind beim Fressen gestört fühlte, biss er plötzlich zu und erwischte es im Bereich des Gesichts. Der Bub wurde laut Polizei mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Kepler Uniklinikum in Linz eingeliefert