Geheimnisse der Gletscher: Warum Funde gemeldet werden müssen

Denn seit einigen Jahren befindet sich die Absturzstelle unterhalb der Eisgrenze, weil sich auch der Taschachferner zuletzt hunderte Meter zurückgezogen hatte. Die Forscher machten sich im August an die erste systematische Begehung, Vermessung und Dokumentation der Absturz- und heutigen Fundstelle.

Gemeinsam mit Johannes Pöll vom Bundesdenkmalamt (BDA) war er zuletzt wieder im Bereich dieses Gletschers unterwegs. Unterwegs zur Absturzstelle eines Flugzeuges, das im 2. Weltkrieg die Skoda-Werke in Tschechien bombardiert und dann in den Alpen abgestürzt ist.

"Wir haben sechs Jahre gebraucht, um herauszufinden, was das ist", sagt Bachnetzer, der diesen Fund mit seinen Kollegen analysiert hat. Die Trittfalle aus Zirbenholz stammt aus dem 14. Jahrhundert und sei im damals ausschleichenden mittelalterlichen Klimaoptimum, ausgelegt worden, wohl um Steinböcke zu fangen. Das haben die Wissenschafter auch durch eine detailgetreue Rekonstruktion der Falle herausgefunden.

Der rechte junge Flieger ist nicht der einzige bedeutende Fund auf dem Gletscher. Besonders spannend ist eine Trittfalle, die 2016 am Seekarjoch ganz in der Nähe gefunden wurde.

"So etwas hat es bisher in den Alpen nicht gegeben", misst Bachnetzer diesem Fund eine große Bedeutung zu, "solche Funde ermöglichen uns, Übergangssituationen, Wege und den kulturellen Austausch, den die Menschen in den früheren Jahrhunderten gepflegt haben, zu erforschen."

Laienfunde für Wissenschaft bedeutsam

Deshalb appelliert er an alle, die auf den Bergen auf über 2.500 Meter unterwegs sind: Leder, Felle und auch Holzfunde im Zweifel immer mitnehmen und bei einem Archäologen, in einem Museum oder auf einer Uni abzugeben: "Wir Forscher sind auf Laien angewiesen, weil wir unmöglich überall suchen können", erläutert Bachnetzer, manch klein erscheinender Fund entpuppe sich bei näherer Betrachtung als besonders wertvoll.