Der höchste Politiker am höchsten Berg: "Verbrenner-Aus ist völlig klar"

Geht nicht ums Klima

„Das Klima ist mir ja eigentlich wurscht – es geht um den Schutz der Menschen vor den Folgen der Klimaveränderung. Es geht also um uns“, betonte Van der Bellen bei diesem, wie er es nannte, Freiluft-Seminar am Fuße des Großglockners. Der Gipfel des höchsten Bergs Österreichs blieb allerdings hartnäckig und versteckte sich hinter einer Wolkenkrone. Dafür ließ das Sonnenlicht die Pasterze, den größten Gletscher Österreichs, ab und zu in einem magischen Blau leuchten.