Geheimdienst: Warum die Kickl-Affäre international nun überstanden ist

Reise nach Paris

Aufmerksame Beobachter der Sicherheitsbranche dürften allerdings spätestens bei einem Artikel des deutschen Investigativjournalisten, Florian Flade, Anfang April hellhörig geworden sein. Dessen Inhalt: ein Treffen der „geheimen, verschwiegenen Runde“ des Berner Clubs. Auch, um über „das Sorgenkind unter Europas Geheimdiensten: Österreich“ zu sprechen.

Offiziell kommuniziert werden diese Treffen in der Regel nicht. Wie KURIER-Recherchen ergaben, soll dieses April-Treffen in Paris stattgefunden haben. Und jetzt wird es aus heimischer Sicht spannend: Wie es der Zufall so wollte, soll zu jener Zeit, als sich die Elite der Geheimeindienstler in der französischen Hauptstadt versammelte, auch eine Delegation aus Österreich dorthin gereist sein. Das rot-weiß-rote „Sorgenkind“ war nicht nur Thema, sondern soll erstmals wieder an Besprechungen des Clubs teilgenommen haben.