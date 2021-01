Gegen die Ostumfahrung: SPÖ setzt Abtrünnige tatsächlich ab

Aussprache hat nicht stattgefunden

Eigentlich wollten er und Landtagsabgeordneter Alfredo Rosenmaier mit den Verantwortlichen in der Gemeinde nach einer Lösung suchen. Zu der Aussprache ist es bisher aber nicht gekommen. „Ich habe am Mittwoch die Tagesordnung für den Gemeinderat in der Post gehabt und darauf den Punkt mit meiner Abberufung gesehen. Gesprochen hat mit mir niemand mehr darüber“, so Hemmer. Die Vorgangsweise sei ein Sittenbild dafür, wie es intern in der Fraktion zugehe, meint der geschasste Mandatar. SPÖ-Obmann Harald Ringhofer wollte die „Interna“ nicht im KURIER kommentieren.

Auch wenn die Landes-ÖVP und -SPÖ hinter der Ostumfahrung stehen, will Lichtenwörths ÖVP-Bürgermeister Manuel Zusag, dass der Ort beim Bau nicht unter die Räder kommt. Ein Großteil der Straße führt über Lichtenwörther Grund. Deshalb bringt die Volkspartei im Gemeinderat einen 7-Punkte-Plan ein. Darin geht es unter anderem um den Lärmschutz für Anrainer, die Errichtung eines Sichtschutzes zur Erhaltung des Ortsbildes und mehr.

Patrick Wammerl