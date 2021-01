Lichtenwörth: Jagdentzug und Rauswürfe nach SPÖ-Machtverlust

Anonyme Anzeigen, politische Rauswürfe, ein Ausschluss aus der honorigen Jagdgesellschaft: Seit die SPÖ in Lichtenwörth (Bezirk Wiener Neustadt-Land) bei der Wahl vor einem Jahr die absolute Mehrheit und damit den Bürgermeistersessel verloren hat, fliegen gelinde ausgedrückt im Ort die Fetzen.

Ex-Bürgermeister Harald Richter wurde dieser Tage wegen seiner „bauernfeindlichen Einstellung“ und einer vermeintlich anonymen Anzeige aus der örtlichen Jagdcommunity geschmissen. Auch in Richters früherem SPÖ-Umfeld rumort es kräftig. Drei seiner engeren Vertrauten aus den Reihen der alten SPÖ werden intern ihrer Funktionen enthoben. Umwelt-Gemeinderat Daniel Hemmer sollen seine kritischen Äußerungen zum Bau der Ostumfahrung zum Verhängnis geworden sein.

Weil er sich nicht an den parteiinternen Kurs gehalten und als Umweltschützer kritisch gegen das Projekt auftritt, sei er mundtot gemacht worden, so der Gemeinderat. Auch seine Parteikolleginnen Karin Spitzer und Günay Aydemir-Güldü sollen bereits in der nächsten Sitzung aus den Ausschüssen fliegen.