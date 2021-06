Gefahr Wasser: Am Wochenende gab es zahlreiche Unfälle

Schwimmer ertrunken

Ebenso am Sonntag versank ein Mann nach einem Sprung von einer Badeplattform in der Neuen Donau. Ein Passant sah ihn in der Nähe der Badeplattform untergehen und nicht wieder auftauchen. Er alarmierte um 21.10 Uhr die Feuerwehr, die mit Tauchern rasch vor Ort war.

Nur wenige Minuten nach der Alarmierung waren die Feuerwehr-Einsatztaucher im Wasser, wo sie die leblose Person innerhalb kürzester Zeit fanden.

Klippensprung

Nicht nur beim Schwimmen selbst kann Gefahr lauern. Am Sonntag verunglückte am Wolfgangsee in St. Gilgen einer junger Mann tödlich. Er war aus sehr großer Höhe im Bereich des Hochzeitskreuzes von der Falkensteinwand in den See gesprungen und nicht mehr aufgetaucht. Die Absprungstelle sei deutlich über jener gelegen, die normalerweise von den Klippenspringern genutzt werde, sagte Einsatzleiter Michael Pacher.