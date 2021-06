Vier Verletzte bei schwerem Alko-Unfall in Tirol

Bei einem durch einen alkolisierten Lenker verursachten Frontalzusammenstoß in Pertisau (Bezirk Schwaz) sind am Samstagnachmittag vier Personen verletzt worden. Der 39-jährige Italiener sei gegen 17.05 Uhr auf der Pertisauerstraße (L220) auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in das entgegenkommende Auto eines 76-jährigen Österreichers gekracht, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit.

Der Italiener und die Beifahrer der beiden Fahrzeuge seien mit unbestimmten Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht worden. Der 76-Jährige sei nur leicht verletzt worden. An den beiden Autos sei Totalschaden entstanden, die L220 war zwei Stunden lang nur einspurig befahrbar.