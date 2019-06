Gefahr für Kinder: Raupen-Invasion im Märchenwald

Luftröhre geschwollen

In Wien mussten in den vergangenen Tagen gleich mehrere Kinder wegen Hautausschlägen behandelt werden. Auch die Töchter von Barbara M. – die Mädchen sind 11 und 17 Jahre alt – sind betroffen. Die Schülerinnen des Gymnasiums Rainergasse im vierten Bezirk hatten am Donnerstag mit der Schule einen Ausflug in den Prater unternommen. „Die Ältere hatte eine geschwollene Luftröhre, die Jüngere geschwollene Augen“, sagt die Mutter.

Sie kritisiert nun die Behörden, die ihrer Meinung nach eine Gesundheitswarnung herausgeben hätten müssen.

Im Prater, auf der Donauinsel und im Schlosspark Schönbrunn bekämpfen die Wiener Stadtgärten (MA42) die Raupen mit Spritzmitteln. Besonders belastete Bereiche sind gesperrt. Einen Befall im öffentlichen Raum solle man bei der MA42 ( 01/4000-42483) melden.