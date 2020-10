Gasteinertal: Fütterverbot für den Hirschflüsterer

Was folgte, war ein behördliches Verfahren gegen den Reviernachbarn wegen Waldverwüstung, mehrere weitere Gerichtsprozesse und schließlich heuer die gerichtliche Schließung der Schaufütterung des Hirschflüsterers. Mit diesem Schritt haben die Bundesforste auch eine üppige Rotwild-Population „geerbt“.

Laut Gerichtsurteil soll der Rotwildbestand im Jänner nächsten Jahres 100 Stück betragen. Das ist längst illusorisch. Im Frühjahr 2020 betrug der Bestand mindestens 205 Stück. Über den Sommer dürfte er kaum gesunken sein, obwohl die Berufsjäger der Bundesforste heuer bereits 70 Stück Jungwild und Hirschkühe erlegt haben.

Eine Besonderheit der Angertaler Population ist nämlich, dass auf einen Hirsch fünf weibliche Tiere kommen. Dieses Verhältnis beschleunigt das Wachstum des Bestandes zusätzlich. Um die Population konstant zu halten, wäre ein Verhältnis von eins zu eins notwendig.

Behördliche Schließung

Durch die behördliche Schließung der Fütterung würden über den Winter allerdings viele Tiere verenden. In Zusammenarbeit mit der Jägerschaft des Gasteiner Tals und in wissenschaftliche Abstimmung mit der Universität für Bodenkultur in Wien haben die Bundesforste eine Ersatzfütterung eingerichtet. Dadurch soll das Wild durch den Winter gebracht werden, um den Bestand in der Folge – durch Jagd – auf ein für den Wald verträgliches Maß zu bringen.

Erst dann ergibt ein Aufforsten des Schutzwaldes Sinn. „Wir rechnen mit drei Jahren, bis es so weit ist“, erklärt Üblagger von den Bundesforsten. Da es sich um einen Schutzwald handelt, ist die Situation heikel. „Der Hang ist extrem erosionsgefährdet. Es ist dringend notwendig, dass hier wieder Wald steht. Zum Glück sind keine Objekte darunter, aber es ist ein begehrtes Ausflugsziel“, sagt Üblagger.