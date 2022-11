Gasteinertal: Bergbahnen pflanzen „Solarbäume“

Die Skigebiete übertrumpfen sich mit grünen Ideen: Nachdem das Snow Space Salzburg mit einem Gratis-Öffiticket für die Anreise aus ganz Salzburg auf sich aufmerksam machte, preschen nun die Gasteiner Bergbahnen mit einem innovativen Projekt vor.

Solarpark mit 65 "Bäumen" entsteht

Die Lifte sollen bald nur noch mit Sonnenstrom angetrieben werden. Am Parkplatz der Schlossalmbahn mit rund 200 Stellplätzen entsteht ein riesiger Solarpark.

„800 Paneele werden einen Jahresertrag von 364.500 Kilowattstunden liefern. Damit kann man die Lifte der Schlossalmbahn, ohne Zubringer, den ganzen Winter lang betreiben“, informiert Architekt Hendrick Innerhofer.

All jene Gäste, die auch weiterhin mit dem Auto anreisen wollen, könne man beruhigen: Es geht kein Stellplatz verloren. Die Bergbahnen „pflanzen“ zwischen den Parkplätzen 65 Säulen und nennen sie „Solarbäume“.

Grünflächen werden nicht angetastet

„Wir arbeiten nur auf versiegelter Fläche“, versichert Andreas Innerhofer vom Bergbahnenvorstand, dass keine grüne Wiese angetastet werde.