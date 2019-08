„Das Gasteinertal erlebt eine zweite Blüte“

Die Förderkapazität beträgt 47.000 Personen in der Stunde. In der Wintersaison sind auf den 24 Anlagen rund 900.000 Gäste unterwegs. Der Umsatz beträgt 30 Millionen Euro, der Cashflow liegt bei acht bis neun Millionen. Im Dezember 2018 wurde in Bad Hofgastein die neue Schlossalmbahn in Betrieb genommen. Die Förderkapazität wurde auf 3000 Personen pro Stunde verdoppelt, der Komfort für die Gäste deutlich verbessert.