Gasaustritt: Zwei Tirolerinnen erleiden Vergiftung

Am Mittwoch ist es in Neustift im Stubaital in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) in einem Mehrparteienhaus zu einem Gasaustritt bei einer Gastherme gekommen. Zwei Frauen, eine 48-jährige Türkin und eine 54-jährige Mongolin erlitten eine Gasvergiftung, berichtete die Polizei. Die Therme dürfte defekt gewesen sein.

Beide Frauen wurden zunächst in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert, mussten dann aber in eine Spezialklinik nach Murnau in Deutschland verlegt werden. Das Mehrparteienhaus wurde für rund zwei Stunden vorsorglich evakuiert.

Erst nach Freigabe durch die Feuerwehr und der Bestätigung, dass das Gas nicht aufgrund einer defekten Gasleitung, sondern aufgrund einer undichten Gastherme ausgetreten war, wurde das Haus wieder freigegeben. Neben der Feuerwehr waren auch die zuständigen Rauchfangkehrer und Mitarbeiter der Tigas im Einsatz.