„Ganz Österreich würde 50 Wölfe vertragen“

„Nicht überall in Österreich ist Platz für den Wolf“, schickt „Kuratorium Wald“-Präsident Gerhard Heilingbrunner voraus. Um „ein konfliktfreies Nebeneinander von Mensch, Nutztieren und Wolf zu schaffen“, ließen sich aber leicht geeignete Wolfszonen ausweisen. Nach Vorstellung des Umweltschutzvereins würden diese primär in der Steiermark, zum Teil aber auch in NÖ liegen (siehe Grafik).