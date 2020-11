Für einen Tag Christkind sein: So können Sie helfen

Verschiedenste Möglichkeiten, zu helfen bietet etwa auch die Caritas: Familien, die sich oft nicht einmal das Nötigste zum Leben leisten können, freuen sich etwa über einen vollen Einkaufswagen, um den leeren Kühlschrank wieder aufzufüllen und satt zu werden. Bei der Caritas kann man um 40 Euro einen „Vollen Einkaufswagen“ für Menschen in Not kaufen – dieser enthält Grundnahrungsmittel für eine Familie für eine Woche. Alternativ kann man Menschen in Not auch ein wenig Wärme spenden: Für einen Betrag von 30 Euro erhalten sie Heizkostenzuschüsse oder die Reparaturkosten für eine defekte Heizung. Nähere Infos und weitere Möglichkeiten, zu helfen finden Sie online unter caritas.at.

Hilfe für Vierbeiner

Auch wer lieber Vierbeinern helfen möchte, hat Möglichkeiten, zu spenden: So können beispielsweise die Schützlinge im Tierschutzhaus in Vösendorf beschenkt werden. Zur Auswahl stehen 200 Tiere, etwa Hunde, Katzen oder Vögel. Man kann unter tierschutz-austria.at seinen persönlichen Schützling aussuchen, um für ihn zu spenden. Die Mitarbeiter des Tierschutzhauses werden dann zum Christkind und kaufen für den Schützling, was dieser benötigt.