Fünfköpfige Familie bei Verkehrsunfall in Tirol verletzt

Eine fünfköpfige Familie ist Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Pettnau in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) verletzt worden. Der Familienvater, ein 34-jähriger Bosnier, verlor auf der Inntalautobahn (A12) aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw und geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Nachdem das Auto mehrere Bäume und Sträucher touchiert hatte, kam das Fahrzeug in Bereich einer Böschung zum Stillstand.

Der Mann sowie seine 37-jährige Ehefrau und die Kinder im Alter von 13, sieben und fünf Jahren wurden von der Feuerwehr Zirl geborgen und nach notärztlicher Versorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, berichtete die Polizei. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein Alkotest bei dem Lenker verlief negativ.