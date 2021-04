Fünf Salzburger Stimmen wollen geeint für Naturschutz auftreten

Ziel: "Maßgeblicher Faktor"

Die einzelnen Organisationen bleiben in ihren Bereichen und bei einzelnen Projekten wie schon bisher aktiv, das Netzwerk soll sich um das große Ganze kümmern. „Niemand passt aufs Ganze auf“, meint Herbst. Der Bodenverbrauch ist quasi die gemeinsame Klammer. Das Land werde verbaut, „als gäbe es kein Morgen, als hätten wir keine Kinder, als hätten wir keine Enkelkinder“, formuliert es Claudia Wolf, Vorsitzende des Alpenvereins.

Deshalb soll die Politik stärker in die Pflicht genommen werden. „Wir wollen ein maßgeblicher Faktor in der Landespolitik werden“, kündigt Herbst an. Den Organisationen schwebt eine Art Naturpartnerschaft mit der Politik vor – angelehnt an die Sozialpartnerschaft.