Salzburgs Corona-Kosten niedriger als befürchtet – vorerst

Das dicke Ende kommt erst. Doch für 2020 waren die Corona-Auswirkungen auf das Salzburger Landesbudget deutlich weniger gravierend als befürchtet. Im Frühjahr 2020 hatte der Landtag ein Nachtragsbudget mit 250 Millionen Euro zusätzlichen Mitteln zur Bekämpfung der Pandemie inklusive der Erlaubnis zur Schuldenaufnahme einstimmig bewilligt.

Davon benötigt wurden im Jahr 2020 dann aber nur 76,7 Millionen Euro. Zudem mussten keine neuen Schulden aufgenommen werden. Der zusätzliche Geldbedarf des Landes konnte aus Liquiditätsreserven abgedeckt werden. Das berichtete der zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) am Mittwoch im Finanzüberwachungsausschuss des Landtags.

Das zusätzliche Geld wurde in erster Linie für Schutzausrüstung, Covid-Tests und das Contact-Tracing, da vor allem für zusätzliches Personal, benötigt. „Das Jahr 2020 hat noch einen guten finanziellen Abschluss gefunden, das Budget 2021 wird aber ganz anders ausschauen“, kündigte Stöckl im Landtag an. Das liegt vor allem auch an der Situation in den Spitälern.