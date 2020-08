Fünf gerissene Schafe in Tirol, erneut Wolfsverdacht

In Tirol nimmt die Zahl der offenbar durch einen Wolf gerissenen Schafe kein Ende. Im Gemeindegebiet von Spiss (Bezirk Landeck) wurden am Wochenende weitere fünf Schafe tot aufgefunden und amtstierärztlich begutachtet. Außerdem wurden Proben für eine genetische Untersuchung genommen. Aufgrund des Rissbildes ergebe sich ein konkreter Wolfsverdacht, hieß es seitens des Landes.

Bereits Anfang August waren in Spiss drei Schafe mit für einen Wolfsriss charakteristischen Kehlbissen gefunden worden. Die Ergebnisse der DNA-Analyse lagen vorerst noch nicht vor.

Weiterer Vorfall

Indes berichtete das Land über einen weiteren Vorfall in Pfunds (Bezirk Landeck). Hier laufe derzeit die Abklärung durch den Amtstierarzt. Ende Juli waren in Pfunds ebenfalls schon tote Schafe gefunden worden. Diesbezüglich lagen die Ergebnisse der genetischen Untersuchung noch nicht vor.

Klarheit gab es unterdessen über das Schicksal eines toten Lammes und eines toten Widders in Navis (Bezirk Innsbruck Land). "Die beiden Tiere weisen kein einem Verursacher eindeutig zuordenbares Rissbild auf. Zur weiteren Abklärung wurden Tupferproben für eine DNA-Analyse genommen", erklärte Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer.

Und auch in einem weiteren Fall wartete das Land mit Neuigkeiten auf: Zahlreiche in den vergangenen Wochen im Kaiserwinkl im Tiroler Unterland, im Grenzgebiet zu Bayern, gerissene Schafe waren nicht einem sogenannten Hybriden, einer Kreuzung aus Wolf und Hund, zum Opfer gefallen. Dieser Verdacht habe sich nicht bestätigt. "Vertiefende genetische Analysen sowohl der österreichischen und als auch der deutschen Behörden haben keinerlei Hinweise auf eine Hybridisierung erbracht", so Janovsky. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das, dass der für die Risse verantwortliche Wolf ein "reinrassiger" Wolf und kein Hundemischling gewesen war.