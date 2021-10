Fünf Feuerwehren waren im Einsatz bei Waldbrand in Oststeiermark

Fünf Feuerwehren haben am Donnerstag einen Waldbrand in der Oststeiermark rechtzeitig löschen können - ein Wanderer hatte Rauch bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte. Rund 100 Quadratmeter Waldboden, vor allem Totholz und dürres Gras, hatten im Bereich der Gösserwand in der Gemeinde Passail (Bezirk Weiz) aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Die Wehren konnten den Brand trotz unwegsamen Geländes rasch eindämmen.