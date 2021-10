Waldbrand im Rax-Gebiet: In der Nacht neue Glutnester aufgeflammt

Bei dem riesigen Waldbrand in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) sind in der Nacht auf Donnerstag einzelne Glutnester aufgeflammt. Diese konnten wieder abgelöscht werden, berichtete Einsatzleiter Josef Huber vom Feuerwehrbezirkskommando Neunkirchen im Ö1-"Morgenjournal".

250 Feuerwehrleute seien in der Nachtbereitschaft im Einsatz gewesen. Tagsüber werden es heute wieder 500 Feuerwehrmitglieder sein.