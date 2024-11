Führerschein für Männer erst ab 26? Neue Idee sorgt für Wirbel

70 Prozent der Unfalllenker sind männlich

In Wien ist das Verhältnis der Unfallverursacher sogar noch ausgeprägter: 70 Prozent der Unfälle, bei denen ein Pkw der Hauptunfallverursacher war (2023: insgesamt 1.641), sind auf Männer zurückzuführen, 30 Prozent wurden von Frauen verursacht.

Dennoch sind weniger junge Männer unter den Unfalllenkern in Wien: 18 Prozent der von männlichen Autofahrern verursachten Verkehrsunfälle waren im Alter von 17 bis 26 Jahren. Im Österreichschnitt liegt der Anteil der 17 bis 26-jährigen Unfalllenker bei 27 Prozent.

"Der Anteil junger Männer an Autounfällen ist in Wien dank des dichten Öffi-Netzes und des Angebots in der Nacht niedriger als in den Bundesländern", erklärt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer die Differenz.